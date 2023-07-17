Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що кремлівський диктатор Владімір Путін збирає Радбез через "надзвичайну подію" поблизу Керчі. Ймовірно, росіяни здійснять удари "відплати".
Дивіться також Знову пішов "поспати": як відреагували українці на "втомлений" Кримський міст
У Крим приїхала багато божевільних
Кримський міст "найбільш" охоронюваний об'єкт на півострові. Росіяни там регулярно проводили тренування, у них там стоїть купа ППО.
Навіть без використання далекобійних ракет, Кримський міст таки "втомився". Як так вийшло, що надводний безпілотний апарат розніс дивовижу Путіна. Ті, хто причетні великі молодці,
– сказав політтехнолог.
Цього року багато божевільних росіян поїхало в Крим на відпочинок. Адже, по-перше, вони нікуди особливо їздити не можуть. А по-друге, у такий спосіб окупанти вирішили показати, що у Криму можна відпочивати влітку.
"Хоча я не знаю, хто при здоровому глузді напередодні деокупації півострова може їхати туди. Але це росіяни, їх безглуздо аналізувати за шкалою адекватності", – додав Тизенгаузен.
Чому росіяни пруться на відпочинок у Крим: дивіться відео
"Бавовна" на Кримському мосту: останні новини
- Вночі, приблизно о 3 годині 17 липня на Кримському мосту сталася "бавовна". Пізніше так званий глава окупаційної влади Криму Сєргєй Аксьонов завив, що на 145-ій опорі мосту з боку Краснодарського краю відбулась "надзвичайна подія".
- У Росії заявили, що зможуть полагодити Кримський міст за 2 чи 3 тижні. У мережі заява пропагандистів викликала лише жарти, адже виконати таку обіцянку просто нереально.
- Як з'ясувалося, чергова атака на Кримський міст була частиною вдалої спецоперації СБУ та Військово-морських сил України. У СБУ наголосили, що міст є законною ворожою ціллю для наших військових.