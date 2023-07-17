Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що кремлівський диктатор Владімір Путін збирає Радбез через "надзвичайну подію" поблизу Керчі. Ймовірно, росіяни здійснять удари "відплати".

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У Крим приїхала багато божевільних

Кримський міст "найбільш" охоронюваний об'єкт на півострові. Росіяни там регулярно проводили тренування, у них там стоїть купа ППО.

Навіть без використання далекобійних ракет, Кримський міст таки "втомився". Як так вийшло, що надводний безпілотний апарат розніс дивовижу Путіна. Ті, хто причетні великі молодці,

– сказав політтехнолог.

Цього року багато божевільних росіян поїхало в Крим на відпочинок. Адже, по-перше, вони нікуди особливо їздити не можуть. А по-друге, у такий спосіб окупанти вирішили показати, що у Криму можна відпочивати влітку.

"Хоча я не знаю, хто при здоровому глузді напередодні деокупації півострова може їхати туди. Але це росіяни, їх безглуздо аналізувати за шкалою адекватності", – додав Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Перший удар по Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року. Тоді британська розвідка заявляла, що повністю відновити міст вдасться хіба до вересня 2023 року. У січні в мережі публікували фото ще пошкодженої переправи. Зазначимо, що 9 липня 2023 року в Міноборони визнали, що саме Україна причетна до цього.

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