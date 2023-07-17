Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что, возможно, ее отработают после экстренного заседания совбеза страны-агрессора. Кстати, панические сообщения в российских телеграм-каналах о том, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие", начали появляться в половине 5 утра.
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"Там, говорят, в бункере всех созывают и думают, что делать дальше – объявлять уже второй "судный день" или какие-нибудь альтернативные информационные моменты объяснять", – заметил Братчук.
Недавно был праздник Ивана Купала. Поэтому, из воды, иронизирует спикер Украинской добровольческой армии "Юг", может кто-то выходить и делать "нехорошие" дела с теми, кто был невежлив.
Что могло произойти с Крымским мостом: смотрите видео
С безопасностью все плохо
Оккупанты, после первого взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года, ужесточили меры безопасности. Для того чтобы охранять переправу, россияне выводят свои корабли, в том числе ракетоносители, в Азовское море. Однако с безопасностью у врага все очень плохо.
Не знаю, возможно, будет версия, что это Пригожин "маршем справедливости" ночью шагал. Такую версию не исключаю,
– иронически добавил Сергей Братчук.
Также россияне могут как-то связывать взрывы на Крымском мосту с "зерновым соглашением". Ведь 17 июля – последние сутки "сделки".
К "хлопку" на Крымском мосту можно относиться с иронией. Однако, если серьезно говорить, то оккупанты, конечно, объявят следующий "судный день".
"Хлопок" на Крымском мосту: главное
- Ночью 17 июля на Крымском мосту произошли взрывы. В сети показали кадры поврежденных опор мостового перехода и дорожного покрытия. На видео можно увидеть, что переправа частично обрушилась.
- В украинской разведке заявили, что у россиян возникнут проблемы с логистикой из-за разрушения секции моста. Там отметили, что в настоящее время мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Однако ГУР МО не дает дополнительных комментариев по поводу причин.
- Источники 24 Канала в СБУ сообщают, что атака на Крымский мост якобы была частью спецоперации СБУ и Военно-Морских Сил Украины. А саму переправу якобы атаковали с помощью надводных дронов.
- В то же время, в СБУ отметили, что все детали хлопка раскроют уже после победы Украины. Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко официально не подтвердил причастность спецслужбы к "хлопку". Однако заявил, что один из "символов Путина" снова не выдержал нагрузок.
- Тем временем российские пропагандисты заявили, что ударить по переправе могли якобы подводными беспилотниками. Оккупанты нафантазировали, что дроны якобы могли доставить на одном из участвующих в "зерновом соглашении" кораблей. Кроме того, россияне заявляют, что по мосту могли бить ракетами "воздух – земля". Нафантазировал враг и то, что дроны могли запустить с территории третьих стран.
- Россияне уже нашли якобы "виновного". По их версии, к атаке якобы "причастен" командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Все якобы потому, что вечером 16 июля он пожелал украинцам спокойной ночи и отметил, что для оккупантов уже готовится "колыбельная".
- Впоследствии национальный антитеррористический комитет страны-агрессора назвал эти события на незаконной переправе "терактом". В России было открыто дело.