Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что, возможно, ее отработают после экстренного заседания совбеза страны-агрессора. Кстати, панические сообщения в российских телеграм-каналах о том, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие", начали появляться в половине 5 утра.

К теме Спецоперация Украины и существенные разрушения: что известно о взрывах на Крымском мосту

"Там, говорят, в бункере всех созывают и думают, что делать дальше – объявлять уже второй "судный день" или какие-нибудь альтернативные информационные моменты объяснять", – заметил Братчук.

Недавно был праздник Ивана Купала. Поэтому, из воды, иронизирует спикер Украинской добровольческой армии "Юг", может кто-то выходить и делать "нехорошие" дела с теми, кто был невежлив.

Следует отметить, что согласно украинскому законодательству ни одна профильная украинская государственная структура Крымский мост не принимала в эксплуатацию. Он построен с нарушениями и, соответственно, не должен эксплуатироваться. Поэтому российские оккупационные власти и имеют такие проблемы.

Что могло произойти с Крымским мостом: смотрите видео

С безопасностью все плохо

Оккупанты, после первого взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года, ужесточили меры безопасности. Для того чтобы охранять переправу, россияне выводят свои корабли, в том числе ракетоносители, в Азовское море. Однако с безопасностью у врага все очень плохо.

Не знаю, возможно, будет версия, что это Пригожин "маршем справедливости" ночью шагал. Такую версию не исключаю,

– иронически добавил Сергей Братчук.

Также россияне могут как-то связывать взрывы на Крымском мосту с "зерновым соглашением". Ведь 17 июля – последние сутки "сделки".

К "хлопку" на Крымском мосту можно относиться с иронией. Однако, если серьезно говорить, то оккупанты, конечно, объявят следующий "судный день".

"Хлопок" на Крымском мосту: главное