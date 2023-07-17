Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зауважив, що, можливо, її відпрацюють після екстреного засідання ради безпеки країни-агресорки. До слова, панічні повідомлення у російських телеграм-каналах про те, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", почали з'являтися о пів на 5 ранку.

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"Там, кажуть, у бункері всіх скликають і думають, що робити далі – оголошувати вже другий "судний день" чи якісь альтернативні інформаційні моменти пояснювати", – зауважив Братчук.

Нещодавно було свято Івана Купала. Тож, із води, іронізує речник Української добровольчої армії "Південь", може хтось виходити й робити "нехороші" справи з тими, хто був нечемний.

Варто зазначити, що згідно з українським законодавством, жодна профільна українська державна структура Кримський міст не приймала в експлуатацію. Він побудований із порушеннями та, відповідно, не має експлуатуватися. Тому російська окупаційна влада й має такі проблеми.

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З безпекою все погано

Окупанти, після першого вибуху на Кримському мосту у жовтні 2022 року, посилили заходи безпеки. Для того, аби охороняти переправу, росіяни виводять свої кораблі, зокрема ракетоносії, в Азовське море. Однак, з безпекою у ворога все дуже погано.

Не знаю, можливо, буде версія, що це Пригожин "маршем справедливості" вночі крокував. Таку версію не відкидаю,

– іронічно додав Сергій Братчук.

Також росіяни можуть якось пов'язувати вибухи на Кримському мості до "зернової угоди". Адже 17 липня – остання доба "угоди".

До бавовни на Кримському мості можна ставитися з іронією, однак, якщо серйозно говорити, то окупанти, звичайно, оголосять наступний "судний день".

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