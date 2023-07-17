Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зауважив, що, можливо, її відпрацюють після екстреного засідання ради безпеки країни-агресорки. До слова, панічні повідомлення у російських телеграм-каналах про те, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", почали з'являтися о пів на 5 ранку.
До теми Спецоперація України та суттєві руйнування: що відомо про вибухи на Кримському мосту
"Там, кажуть, у бункері всіх скликають і думають, що робити далі – оголошувати вже другий "судний день" чи якісь альтернативні інформаційні моменти пояснювати", – зауважив Братчук.
Нещодавно було свято Івана Купала. Тож, із води, іронізує речник Української добровольчої армії "Південь", може хтось виходити й робити "нехороші" справи з тими, хто був нечемний.
Варто зазначити, що згідно з українським законодавством, жодна профільна українська державна структура Кримський міст не приймала в експлуатацію. Він побудований із порушеннями та, відповідно, не має експлуатуватися. Тому російська окупаційна влада й має такі проблеми.
Що могло статися з Кримським мостом: дивіться відео
З безпекою все погано
Окупанти, після першого вибуху на Кримському мосту у жовтні 2022 року, посилили заходи безпеки. Для того, аби охороняти переправу, росіяни виводять свої кораблі, зокрема ракетоносії, в Азовське море. Однак, з безпекою у ворога все дуже погано.
Не знаю, можливо, буде версія, що це Пригожин "маршем справедливості" вночі крокував. Таку версію не відкидаю,
– іронічно додав Сергій Братчук.
Також росіяни можуть якось пов'язувати вибухи на Кримському мості до "зернової угоди". Адже 17 липня – остання доба "угоди".
До бавовни на Кримському мості можна ставитися з іронією, однак, якщо серйозно говорити, то окупанти, звичайно, оголосять наступний "судний день".
"Бавовна" на Кримському мості: головне
- Вночі 17 липня на Кримському мості сталися вибухи. У мережі показали кадри пошкоджених опор мостового переходу та дорожнього покриття. На відео можна побачити, що переправа частково обвалилася.
- В українській розвідці заявили, що у росіян виникнуть проблеми з логістикою через руйнування секції моста. Там зауважили, що нині світ бачить багатокілометрові затори та порушення мостових конструкцій. Однак ГУР МО не дає додаткових коментарів щодо причин.
- Джерела СБУ повідомляють, що атака на Кримський міст начебто була частиною спецоперації СБУ та Військово-Морських Сил України. А саму переправу нібито атакували за допомогою надводних дронів.
- Водночас у СБУ зазначили, що всі деталі "бавовни" розкриють вже після перемоги України. Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко офіційно не підтвердив причетність спецслужби до бавовни. Однак заявив, що один із "символів Путіна" знову не витримав навантажень.
- Тим часом російські пропагандисти заявили, що вдарити по переправі могли начебто підводними безпілотниками. Окупанти нафантазували, що дрони нібито могли доставити на одному з кораблів, які беруть участь у "зерновій угоді". Окрім того, росіяни заявляють, що по мосту могли бити ракетами "повітря – земля". Нафантазував ворог і про те, що дрони могли запустити з території третіх країн.
- Росіяни вже знайшли нібито "винного". За їхньою версією, до атаки нібито "причетний" командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський. Усе начебто через те, що ввечері 16 липня він побажав українцям доброї ночі та зазначив, що для окупантів вже готується "колискова".
- Згодом Національний антитерористичний комітет країни-агресорки назвав атаку на незаконну переправу "терактом". У Росії відкрили справу.