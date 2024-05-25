Россияне сбросили бомбу на Купянск-Узловой: под ударом оказалась карета скорой, есть раненые

Оккупанты продолжают террор Харьковской области. Днем они ударили бомбой по поселку Купянск-Узловой.

В результате удара КАБом по поселку есть раненые. Об этом рассказал председатель ОГА Олег Синегубов.

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Под ударом оказалась "скорая"

По словам чиновника, по состоянию на 14:20 по меньшей мере пять человек получили ранения.

Кроме того, повреждены автомобиль экстренной помощи и одно гражданское авто.

"Детали выясняются", – добавил Синегубов.

Директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии СМИ рассказал, что в результате атаки пострадал фельдшер. Впрочем, мужчина отказывается от госпитализации и стремится дальше работать. Также пострадала женщина, которую везли в "скорой" – у нее осколочные ранения грудной клетки. "Авто "скорой" почти полностью уничтожено", – уточнил Забашта.

Отметим, что сегодня днем россияне уже пускали бомбы по Харьковщине. Примерно в 10:30 в Харькове прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе пусков КАБов вражеской тактической авиацией. Позже Синегубов рассказал, что оккупанты ударили по населенному пункту Харьковского района, в результате чего ранен один гражданский мужчина.

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