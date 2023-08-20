Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – рассказал, что враг атаковал город из артиллерии. К сожалению, пострадали 11 человек.

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На данный момент 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 3 – в среднем. 1 человеку оказали медицинскую помощь на месте,

– говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что российские захватчики нанесли несколько ударов по Купянску. Враг уничтожил и повредил 5 местных автомобилей. Также оккупанты повредили отделение "Новой почты". Вспыхнуло несколько пожаров.

Впоследствии оккупанты нанесли повторные удары

Впоследствии Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли повторные удары. К сожалению, есть попадания. Враг атаковал исключительно гражданскую инфраструктуру. В частности, повреждено помещение учебного заведения.

Оккупанты ударили по Чернигову

Российские оккупанты 19 июня нанесли террористический удар по Чернигову. К сожалению, погибли 7 человек. Среди них – маленькая Софийка. Через две недели она должна была идти в первый класс. Кроме того, известно о более 150 пострадавших. Более 40 человек оказались на больничной койке.

Враг ударил на Спаса, когда украинцы возвращались из храмов с освященными фруктами. Враг атаковал центр города. В частности площадь, политехнику и драмтеатр.