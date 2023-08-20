Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – розповів, що ворог атакував місто з артилерії. На жаль, постраждали 11 людей.

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На цю хвилину 7 людей перебувають у важкому стані, 3 – у середньому. 1 людині надали медичну допомогу на місці,

– мовиться у повідомленні.

Синєгубов додав, що російські загарбники завдали декілька ударів по Куп'янську. Ворог знищив та пошкодив 5 місцевих автомобілів. Ворог пошкодив відділення "Нової пошти". Спалахнуло декілька пожеж.

Згодом окупанти завдали повторні удари

Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти завдали повторні удари. На жаль, є влучання. Ворог атакував виключно цивільну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено приміщення навчального закладу.

Окупанти вдарили по Чернігову

Російські окупанти 19 червня завдали терористичний удар по Чернігову. На жаль, загинули 7 людей. Серед них – маленька Софійка. За два тижні вона мала йти у перший клас. Окрім того, відомо про понад 150 постраждалих. Понад 40 людей опинилися на лікарняному ліжку.

Ворог вдарив на Спаса, коли українці поверталися з храмів з освяченими фруктами. Ворог атакував центр міста. Зокрема, площу, політехніку та драмтеатр.