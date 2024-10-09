Россия сбросила авиабомбу возле школы в Купянске: масштабы разрушений ужасают – фото

7 октября оккупанты запустили ФАБ-1500 по одной из местных школ. Это не первый такой удар. Россияне регулярно бьют по городу различными авиабомбами, FPV-дронами и артиллерией.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, представители школы до сих пор не смогли посчитать весь объем убытков. ФАБ упал на спортивную площадку. Теперь там огромная воронка. Также бомба повредила здание школы и соседние многоэтажки.

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Центральная улица сильно разбита

Несмотря на постоянные российские обстрелы, люди пытаются жить. Волонтеры, коммунальные службы и просто неравнодушные начали убирать завалы, прикрывать разбитые окна и тому подобное. Энергетики работают, чтобы было электричество.

Воронка от прилета ФАБ-1500 / Скриншот с видео

Поврежденная школа / Скриншот с видео

Обломки ФАБ-1500 / Скриншот из видео

Одно из поврежденных зданий в результате прилета / Скриншот из видео

Больно смотреть на центральную улицу города. Некоторые здания еще летом были целыми. Сейчас они полуразрушены из-за российских обстрелов. К примеру, 8 октября оккупанты дважды ударили по Купянску из артиллерии; один раз зафиксировали прилет авиабомбы по гражданскому складу. Также был ночной удар, но пока неизвестно, из какого оружия.

Каждый человек, который сейчас в Купянске, выполняет героическую работу. Уже было по меньшей мере два случая, когда оккупанты запускали FPV-дроны по остановке общественного транспорта. Но город живет. Работают магазины, аптеки, продолжают работать педагоги. Конечно, дистанционно, ведь ситуация тяжелая с обстрелами,

– рассказала Черненко.

Разрушенное здание на центральной улице / Скриншот с видео

Многоэтажка без окон в Купянске / Скриншот с видео

Местные четко видят, что россияне занимаются терроризмом. Они хотят полностью уничтожить город, чтобы он был непригодным для жизни.

Утром 6 октября оккупанты ударили FPV-дроном по автобусной остановке. Двое мужчин 68 и 40 лет получили ранения. Последнего доставили в больницу.