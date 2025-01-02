Где расположено Марьино на Курщине, которое атаковали ВСУ во время награждения оккупантов

Российская армия в четверг, 2 января, почувствовала на себе мощный удар ВСУ. Украинские воины атаковали командный пункт врага в Марьино, что в Курской области.

Где расположен этот населенный пункт и как далеко оттуда до Украины, 24 Канал показывает на карте.

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Где расположено Марьино

Как говорят в Генштабе, был осуществлен высокоточный удар с целью ослабить способность и желание России осуществлять свои террористические акты против Украины.

"Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения... Вооруженные силы Украины неустанно будут продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора", – отметили военные.

По данным росСМИ оккупанты собрались в местном доме культуры для награждения.

Марьино расположено в Рыльском районе Курской области. Поселок входит в Ивановский сельсовет.

По открытым данным, там проживает 1747 человек.

От Марьино до Курска – почти 90 километров, до границы с Украиной – примерно 40.

Где расположено Марьино: смотрите на карте

Напомним, что 1 января главком Сырский посетил Курское направление, где наградил украинских военных. Он также рассказал, что на этом участке фронта удалось пополнить обменный фонд более 700 захватчиками.