В результате падения обломков БпЛА на станции "Лиски" задерживаются 14 поездов дальнего следования. Ранения якобы получил монтер пути железнодорожной станции, он госпитализирован, передает 24 Канал.

Что известно об атаке дронов на Лиски?

В сети распространили видео, на котором зафиксирован момент удара по железной дороге в Воронежской области.

Прилет по "Лискам": смотрите видео

Заметим, что "Лиски" расположены на Юго-Восточной железной дороге. Они являются крупной узловой станцией, через которую проходят важные направления на Москву, Ростов-на-Дону, Харьков, Донецк. Станция имеет грузовые парки, депо, локомотивное хозяйство. Это один из главных транспортных узлов региона.

К слову, 16 августа ГУР атаковало оккупантов в Мелитополе. В результате успешной операции было ликвидировано не менее 6 российских захватчиков. Их Кремль перебрасывал на Запорожское направление. Также уничтожен вражеский склад с боеприпасами.