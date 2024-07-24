Враг ударил по инфраструктурному объекту на Харьковщине: из-под завалов извлекли тело человека
24 июля 2024, 16:24Читати новину українською
Источник:Олег Синегубов
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Лозовой на Харьковщине. Стало известно, что из-под завалов извлекли тело человека.
Еще двух человек ищут. Подробности о ситуации рассказали в Харьковской ОГА.
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Россия ударила по инфраструктурному объекту на Харьковщине
Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА, в 15:43 предоставил уточненную информацию о российском обстреле в городе Лозовая.
По его словам, в результате ракетного удара пострадали 4 человека. Он добавил, что еще по 2 людям продолжаются поиски.
К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются,
– сообщил Синегубов.