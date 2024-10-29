Вероятно, там хранили боеприпасы или даже технику: что ВСУ могли поразить в Луганске

Во временно оккупированном Луганске утром 29 октября прогремели взрывы. Вероятно, в месте удара россияне хранили боеприпасы.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор. Он отметил, что этот удар отразится на фронте.

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Куда могли попасть ВСУ

Лысогор рассказал, что в Луганске с утра раздаются взрывы в результате детонации боекомплектов.

Вероятно, именно там (в месте поражения – 24 Канал) хранили боеприпасы, чтобы поставлять их на линию разграничения. Ранее в районе "прилета" была законсервирована военная часть,

– сообщил Лысогор.

Он также добавил, что сейчас в Луганске перекрыто движение возле парка Горького, который является рекреационной зоной для отдыха горожан. Впрочем, россиянам на это безразлично и они цинично размещают именно там свои склады с вооружением и техникой.

В Луганске могли поразить склад боеприпасов: смотрите видео

"Сегодняшний хлопок однозначно отразится в боевых действиях на передовой – для пополнения складов и построения новых логистических путей понадобится немало времени. Времени, которое очень ценно для наших Сил обороны. Дополнительная минута – спасает нашим бойцам жизни и позволяет и в дальнейшем защищать каждый метр Луганской земли. А значит, оставлять нашим людям шанс на возвращение домой", – отметил председатель ОВА.

Также OSINT-исследователи из сообщества "КиберБорошно" определили, что удар был нанесен вблизи руин хранилища бронетанковой техники в Луганске.

Впоследствии глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко в своем телеграмме сообщил, что в Луганске был "хороший прилет в склад боеприпасов".