Достаточно желающих помогать: в каком состоянии улица Коновальца после атаки России по Львову

Россия 4 сентября осуществила комбинированную атаку по Львову. Есть разрушения, погибли 7 человек.

Ведущий Андрей Дрозда рассказал 24 Каналу, что на улице Евгения Коновальца произошла самая большая трагедия в этот день, там погибла вся семья, из которой удалось уцелеть только отцу. Местные помогают спасателям разбирать обломки помещений.

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Удар по жилому дому

Андрей Дрозда отметил, что пока неизвестно, это обломки или сама ракета вызвала разрушения на улице Коновальца. Там перекрыта дорога, ведь работают спасатели, полиция, медики, социальные службы. Жители района до сих пор находятся на месте событий.

Достаточно желающих помогать в разборе завалов. Спасатели и коммунальные службы работают очень активно,

– сказал он.

Ведущий 24 Канала подчеркнул, что во всех домах вокруг выбиты стекла. Последствия российского удара видно сразу. Также там были повреждены школа, медицинское учреждение и памятник архитектуры.

"Роскошная вилла – памятник архитектуры национального значения, где создали медицинское учреждение, серьезно пострадала. Там потрескались стены и перекрытия", – отметил он.

День траура

Дрозда отметил, что 5 сентября во Львове объявлен Днем траура из-за трагедии, в которой виновата Россия.

Относительно прощания с погибшими или дня их захоронения – деталей пока нет. Городская власть впоследствии обо всем сообщит,

– отметил ведущий.

Он добавил, что львовяне очень активно откликнулись на призыв городского головы Андрея Садового сдавать кровь, ведь в городе более 60 раненых людей, части из них была необходима срочная медицинская помощь. За несколько часов потребность в донорской крови была закрыта.

Важно! Во время обстрела Львова 4 сентября погибли: Базилевич Эмилия – 7 лет, Базилевич Дарья – 18 лет, Базилевич Ярина – 21 год, Базилевич Евгения – 43 года, Демидова Ирина – 52 года, Погорецкий Александр – 54 года, Арабский Юрий – 55 лет.