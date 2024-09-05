Этот стол зарезервирован для жертв атаки по Львову: щемящий поступок кофейни Black Honey
Львовская кофейня Black Honey почтила память жестокой атаки на Львов 4 сентября. В заведении зарезервировали стол для тех, кто уже никогда не будет иметь возможности за ним посидеть.
В результате вражеского обстрела Львова погибли семь человек, 66 пострадали. Шестеро были убиты российскими снарядами в доме на улице Коновальца, еще один человек – в другом доме.
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Во Львове почтили память убитых россиянами украинцев
К акции "Стол памяти" присоединилась кофейня Black Honey на улице Галицкой. Там "зарезервировали" стол для львовян, убитых россиянами.
Среди погибших во Львове:
- Базилевич Эмилия –7 лет;
- Базилевич Дарья – 18 лет;
- Базилевич Ярина – 21 год;
- Базилевич Евгения – 43 года;
- Демидова Ирина – 52 года;
- Погорецкий Александр – 54 года;
- Арабский Юрий – 55 лет.
Мы верим, что человек жив, пока живет память о нем. Мы чтим их память и выражаем наще искреннее соболезнование всем, кто потерял своих близких,
– написали в Black Honey.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!
Ранее во Львове объявили четверг, 5 сентября, Днем траура в память о погибших в результате российской атаки на город. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.