Окна вылетели в домах не только в районе удара, – Садовый подытожил последствия атаки на Львов
Россия ударила по жилому многоквартирному дому во Львове, из-за чего погибли люди и есть пострадавшие. Вместе с тем, впоследствии стало известно, что масштабы повреждения гражданской инфраструктуры чрезвычайно велики.
В четверг, 6 июля, враг обстрелял Львов. По словам мэра Андрея Садового на следующий день, – это была одна из самых больших атак на город с начала полномасштабного вторжения, ведь вылетели окна в домах в разных районах областного центра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
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Сколько домов уничтожили россияне
Как отметил глава города Льва, только в 10:00, 7 июля была закончена операция по спасению людей. Спасатели нашли тела всех 10 погибших, которые там были. В то же время задача сейчас – помочь уцелевшим людям.
Уничтожено полностью 60 помещений. Это одна из самых масштабных атак во Львов за время войны. Около 35 домов были поражены, вылетели окна, двери... И это не только в ареале того дома, где это произошло, но и в других частях Львова. Это был очень серьезный удар,
– сказал Садовый.
Кроме того, он констатировал, что нуждающимся людям предоставили временное жилье для проживания.
"Важно максимально оперативно перейти к восстановительным работам, ведь это памятник архитектуры местного значения. ЮНЕСКО должно было бы на это обратить особое внимание", – добавил мэр.
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Больше об этой атаке
- Следует сказать, что россияне били по Львову крылатыми ракетами типа "Калибр". Однако в жилой дом попал именно обломок воздушной цели, по словам мэра.
- В то же время в результате этого обстрела пострадал, в частности, дом журналистов 24 Канала Олеся Друкача и Назария Лазура. Ребят спас от смерти и ранений дверной косяк.
- Кроме того, как отметил председатель ОВА Максим Козицкий, из-за этого удара по Львову пострадал детский дом. Фактически воспитатели вынуждены были на руках выносить детей в безопасное место.