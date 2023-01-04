Как россияне жалко проглотили фейк о Макеевке

Я, конечно, знаю, что на войне врут все, просто в разной степени. Дезинформация чужого и своего населения – это один из методов ведения войны.

Россия даже не пытается придумать более убедительные фейки

Это часть идеологического воздействия. Тут очень важно не потерять чувство меры, потому что вместо ободряющего или дезорганизующего эффекта станешь посмешищем и получишь обратное в результате.

Актуально Подарок на Новый год: кто сдал россиян в Макеевке

Это понимают все. Или почти все. Но минубийства России – это нечто особое.

Прочел заявление министерства обороны России после их Макеевского успеха – потрясающе!

"Ответным огнем уничтожены обидевшие их Himars, установки РСЗО "Вампир", 800 ракет, сотни украинских военнослужащих. Техника, автомобили... А погибшие в Макеевке виноваты сами! Включили телефоны!"

Ложь, как основа идеологии.

Ложь, как повод для агрессии.

Ложь в исторических фактах.

Ложь везде.

И особо не заморачиваются правдоподобием. Зачем? Привыкший ко лжи народ съест все.

Что на самом деле случилось в Макеевке