Удар по многоэтажке в Днепре: СБУ взялась за командира авиаполка России Тимошина
Источник:Служба безопасности Украины
СБУ объявила о подозрении командиру авиаполка России полковнику Олегу Тимошину. Именно по его приказу оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре 14 января. В результате ракетных обстрелов погибли 46 человек, еще более 70 – получили травмы.
В общей сложности вражеские обстрелы, совершенные по приказу Тимошина, привели к гибели 88 и ранению 240 мирных украинцев.
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Что нужно знать о военном преступнике Олеге Тимошине
Военный преступник Олег Тимошин – командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил России. Этот российский полковник отдавал приказы о многих террористических ударах по Украине. В частности:
- организовал удар по жилому дому в Днепре 14 января;
- причастен к ракетному удару по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года. Тогда погиб 21 человек, ранены 77 мирных жителей;
- расследование установило, что по указанию Тимошина российские оккупанты в мае обстреляли ракетами торговый центр "Ривьера" в Одессе и городской дом культуры в Лозовой Харьковской области;
- Кроме того, в июле Тимошин приказал ударить по многоэтажке и базе отдыха "Годжи" в поселке Сергеевка Одесской области. Тогда от обстрела погибли 14 человек, еще 30 получили тяжелые травмы.
В общей сложности вражеские обстрелы, совершенные по его приказу, привели к гибели 88 и ранению 240 мирных украинцев,
– подчеркнули в СБУ.
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Тимошину грозит пожизненное заключение
Тимошину сообщили о подозрении по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Ему грозит пожизненное заключение. В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению военного преступника к ответственности.
Кратко о террористическом ударе России по многоэтажке в Днепре
- Днем 14 января российская ракета попала в девятиэтажку в Днепре. В результате обстрела полностью разрушен подъезд.
- Сотни горожан помогали спасателям разбирать завалы. В частности, к работе подключились и дети.
- Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в дом попала такая же ракета, какой раньше били по торговому центру в Кременчуге. В частности, Х-22.
- Разбирать завалы завершили только 17 января.
- Всего в результате российского террористического удара погибли 46 человек. Шесть из них – дети. Еще 79 человек получили травмы.