Удар по многоэтажке в Днепре: СБУ взялась за командира авиаполка России Тимошина

СБУ объявила о подозрении командиру авиаполка России полковнику Олегу Тимошину. Именно по его приказу оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре 14 января. В результате ракетных обстрелов погибли 46 человек, еще более 70 – получили травмы.

В общей сложности вражеские обстрелы, совершенные по приказу Тимошина, привели к гибели 88 и ранению 240 мирных украинцев.

Обратите внимание Террористический российский удар по многоэтажке в Днепре: все, что известно о вражеской атаке

Что нужно знать о военном преступнике Олеге Тимошине

Военный преступник Олег Тимошин – командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил России. Этот российский полковник отдавал приказы о многих террористических ударах по Украине. В частности:

организовал удар по жилому дому в Днепре 14 января;

причастен к ракетному удару по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года. Тогда погиб 21 человек, ранены 77 мирных жителей;

расследование установило, что по указанию Тимошина российские оккупанты в мае обстреляли ракетами торговый центр "Ривьера" в Одессе и городской дом культуры в Лозовой Харьковской области;

Кроме того, в июле Тимошин приказал ударить по многоэтажке и базе отдыха "Годжи" в поселке Сергеевка Одесской области. Тогда от обстрела погибли 14 человек, еще 30 получили тяжелые травмы.

В общей сложности вражеские обстрелы, совершенные по его приказу, привели к гибели 88 и ранению 240 мирных украинцев,

– подчеркнули в СБУ.

Важно! Для серии воздушных атак россияне использовали

бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 и Х-32.

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Тимошину грозит пожизненное заключение

Тимошину сообщили о подозрении по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Ему грозит пожизненное заключение. В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению военного преступника к ответственности.

Кратко о террористическом ударе России по многоэтажке в Днепре