Еще вчера там была жизнь: кадры из разрушенных квартир в Днепре

Во время массированной атаки оккупантов 14 января вражеская ракета попала в многоэтажку в Днепре. Этот очередной террористический акт России еще раз доказал, что цель страны-агрессора – уничтожить украинцев.

Фотограф Ян Доброносов опубликовал щемящие кадры с места трагедии. На месте, где еще вчера проживали люди, сегодня разруха и завалы.

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Спасатели и волонтеры до сих пор продолжают разбирать многоэтажные завалы в Днепре. На сегодня известно о 23 жертвах, среди которых есть дети.

Пока некоторые россияне радуются и злорадствуют из-за трагедии, Украина документирует подтверждение террористических актов страны-агрессора на территории Украины.

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В сети появились фотографии того, как сейчас выглядит многоэтажка, в которой еще вчера бурлила жизнь. Мучительные кадры обнародовал фотограф и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Как выглядит цинично разрушенный россиянином дом в Днепре / Фото Яна Доброносова

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