2 января, 21:25
Предварительно, он был с матерью: под завалами многоэтажки в Харькове нашли тело мальчика
Днем 2 января страна-агресорка ударила по Харькову ракетами "Искандер". Атака на жилой дом привела к значительным разрушениям и многочисленным пострадавшим.
Жертвой удара стал ребенок. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Что известно о пострадавших в результате атаки на Харьков?
По состоянию на 17:04 Терехов информировал о 30 раненых в результате обстрела.
По предварительной информации, под завалами обнаружили тело маленького мальчика. Предварительно, он был с матерью.