Предварительно, он был с матерью: под завалами многоэтажки в Харькове нашли тело мальчика

Днем 2 января страна-агресорка ударила по Харькову ракетами "Искандер". Атака на жилой дом привела к значительным разрушениям и многочисленным пострадавшим.

Жертвой удара стал ребенок. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

К теме Россияне разбили дом и все вокруг: страшные кадры из Харькова в пламени

Что известно о пострадавших в результате атаки на Харьков?

По состоянию на 17:04 Терехов информировал о 30 раненых в результате обстрела.

По предварительной информации, под завалами обнаружили тело маленького мальчика. Предварительно, он был с матерью.