"Слава Богу, вовремя вышли из дома": свидетели рассказали об ударе по многоэтажке в Херсоне

Российская армия 3 декабря цинично обстреляла жилые кварталы Херсона. Были попадания в больницы и многоэтажку. Свидетели поделились подробностями ужасных обстрелов.

Во время террористического обстрела города погибла женщина, еще 8 человек пострадали. В результате российской атаки разрушений подверглись несколько квартир.

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"Разбито все"

Татьяна показала свою квартиру после обстрела Херсона. На кадрах видно, что в результате удара разбиты все окна, а также вырвало балконную дверь.

"Вот что мы увидели, 5 минут назад приехали. Разбито все – балкон, окна", – говорит сквозь слезы херсонки.

Муж Ярослав также поделился кадрами, как выглядит его помещение после удара. Он рассказал, что за несколько минут до атаки семья как раз вышла из дома и не пострадала во время обстрела.

Дети мои были здесь, сын там, я на кухне с женщиной был. Слава Богу, вовремя вышли из дома. Бог отвел,

– рассказал Ярослав.

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Еще одна херсонка рассказала, что в квартире вырвало дверь. По ее словам, взрыв был такой силы, что женщину волной вытолкнуло из комнаты, а из рук вырвало телефон. Она вспоминает, что после этого сразу почувствовала запах дыма.

Одна из херсонских семей была в квартире при обстреле. Женщина рассказала, что услышала сильнейший взрыв и крик собственной дочери. По ее словам, она никогда не слышала ничего подобного.

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