Циничный удар по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали тела супругов
Российские войска ударили дроном-камикадзе по многоэтажному дому в Сумах в ночь на 30 января. Спасатели вытащили из-под завалов тела супругов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".
Смотрите также В Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку: под завалами есть люди
Из-под завалов многоэтажки в Сумах вытащили тела супругов
В течение ночи спасатели ГСЧС разбирали завалы в многоэтажном доме, и только утром им удалось достать тела погибших мужчины и женщины. По состоянию на 7:30 известно о девяти пострадавших, среди которых 7-летняя девочка и 18-летний парень.
Из-под завалов спасатели достали тела супругов: смотрите видео
Российские войска атаковали "Шахедом" панельный жилой дом, что создает высокий риск дальнейшего обвала конструкций. Все жители дома были эвакуированы.
Спасатели разбирают многоэтажки завалы в Сумах / Фото ГСЧС
Из-под завалов на пятом этаже спасатели извлекли тела третьей и четвертой жертвы. Таким образом, количество жертв трагедии возросло до четырех.
30 и 31 января в Сумах объявлены днями траура по погибшим.