Россия ударила по 10-этажке в Харькове: есть погибшие и раненые, под завалами заблокированы люди

Оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Харькове. К сожалению, есть погибшие.

Про наслідки цинічного удару ворога повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та глава ОВА Олег Синєгубов.

Сколько человек пострадало в результате атаки?

Около 07:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому микрорайону в Салтовском районе Харькова. Враг попал в 10-этажный жилой дом, в результате чего были разрушены конструкции с 7-го по 10-й этажи, в частности перекрытия между этажами.

По предварительным данным, в результате удара погибли два человека, еще 27 человека нуждались в медицинской помощи.

После удара в доме остались заблокированные жильцы. На месте начались пожаротушение и аварийно-спасательные работы, к которым были привлечены спасатели и другие экстренные службы.

Как сообщил начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких, спасатели ГСЧС эвакуировали 12 человек из горящих и задымленных квартир. Кроме того, из-под завалов извлекли живую женщину, которая находилась на 8-м этаже.

Спасательная операция / Фото ГСЧС

Командир отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины Игорь Клименко рассказал "Суспильному", что спасатели около полутора часов разбирали бетонные конструкции, чтобы добраться до женщины.

Помимо жилого многоэтажного дома, российские войска почти сразу нанесли удар по офисному зданию, расположенному неподалеку. Третье место попадания зафиксировали в одном из парков Салтовского района.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара. Спасатели продолжают разбирать завалы и проверять здание, поскольку под разрушенными конструкциями могут оставаться люди.

Как впоследствии сообщил глава ОГА Олег Синегубов, 21 человек нуждался в помощи медиков после ударов России по Салтовке.

По его данным:

11 человек получили взрывные ранения;

у двоих – отравление угарным газом;

восемь, в том числе один ребенок, перенесли острую стрессовую реакцию.

Синегубов отметил, что четверо человек были госпитализированы. Погибшим мужчинам – 50 и 66 лет

Отметим, что ночью под вражескими баллистическими ударами оказалась Одесса. В результате атаки там разрушены дома и сгорели автомобили в нескольких районах. Также сообщается о пострадавших.

Напомним, что Харьков и его северные районы регулярно подвергаются атакам российских FPV-дронов.

Город ищет способы защитить основные дороги от вражеских беспилотников. Среди возможных вариантов – антидроновые сетки. Однако специалисты предупреждают, что их могут использовать российские операторы для прокладки оптоволокна к дронам.