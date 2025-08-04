Россияне пытаются отрезать Корабельный район Херсона, сделать его полностью непригодным для жизни. Так оккупанты попали по мосту, который соединяет этот район с городом.

Микрорайон часто называют "Остров", потому что он удален от материковой части Херсона мостом. Об этом рассказала 24 Каналу журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что район уже давно является целью россиян.

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Россия хочет отрезать этот микрорайон от Херсона

До полномасштабного в Корабельном районе проживало около 20 тысяч человек. Сейчас по официальным данным, их осталось только 1800, то есть большинство все же выехало.

Микрорайон сильно пострадал в результате подрыва Каховской ГЭС. Сейчас теоретически проезд по мосту возможен, но очень затруднен. Он затруднен не только тем, что пострадал от взрывов, но и тем, что есть абсолютно на открытой местности.

Он, как открытая ладонь, поэтому там постоянно роями летают российские дроны. Это очень опасно, логистика затруднена, подвоз продуктов – все это очень трудно,

– рассказала Евгения Вирлич.

Именно из микрорайона "Остров" недавно ушло отделение Новой почты из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Россияне делают все возможное, чтобы оторвать этот микрорайон. Поскольку он расположен на реке, то для них это лакомый кусок, который позволит усилить атаки.

Также оккупанты смогут продвинуться вперед, но сейчас им не позволяют это делать украинские военные. Они крепко держат оборону, сами местные об этом говорят.

Люди живут в ужасных условиях

После атаки на мост, россияне усилили пропаганду в своих телеграмм-каналах. Они продвигают нарративы, в которых отмечают, что якобы вернут Херсон, имеют продвижение. Стоит понимать, что это лишь пропаганда, которая не имеет ничего общего с реальностью.

Часть людей чувствуют, что могут жить даже в этих ужасных условиях. Это страшно, но они не понимают, как им выезжать именно на долговременную перспективу,

– отметила Евгения Вирлич.

Сейчас эвакуация происходит по сообщениям на "горячую линию" городской военной администрации или областной военной администрации. Поэтому людей сообщают, когда и где ждать встречи.

Люди кооперируются в чатах, между собой, сообщают о маломобильных лиц, которые также на учете в райсоветах и в управлении социальной защиты. Работники делают все возможное, чтобы уговорить таких людей поехать.

Но есть проблема с тем, что все приюты рассчитаны на небольшой срок проживания – примерно на 3 месяца. Есть такие, что на 6, но они очень часто заполнены,

– добавила журналистка из Херсона.

Поэтому люди ищут возможностей для того, чтобы найти какое-то место для длительного проживания. Обычно, говорится о людях, которые пережили оккупацию, страшные обстрелы, поэтому им нужно время на восстановление, на то, чтобы оправиться. Три месяца для этого недостаточно.