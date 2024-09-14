Оккупанты ударили по мосту в Покровске и разрушили его
Источник:Покровская МВА
Солдаты российской армии разрушили путепровод "Восточный" в Покровске. Известно, что сейчас движение по мосту невозможно.
Соответствующую информацию обнародовали в Покровской городской военной администрации.
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Россияне разрушили путепровод "Восточный" в Покровске
В Покровской МВА рассказали, что за минувшие сутки враг несколько раз обстреливал Покровск, нанося удары по дорожно-транспортной инфраструктуре города и частному сектору.
Войска России несколько раз били по мосту. Сначала в пятницу, 13 сентября, оккупанты ударом повредили опоры путепровода. Окончательно разрушили мост вечером того же дня.
Около 22:30 очередным ударом со стороны российских войск путепровод был разрушен. Тип вооружения устанавливается. Сейчас движение по мосту невозможно,
– говорится в сообщении МВА.
По данным Покровской МВА, вчера вечером, в результате атаки FPV-дрона также повреждены 2 домохозяйства в частной застройке города.
Оккупанты ударили по мосту в Покровске: смотрите видео