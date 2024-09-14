Відповідну інформацію оприлюднили в Покровській міській військовій адміністрації.

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Росіяни зруйнували шляхопровід "Східний" у Покровську

В Покровській МВА розповіли, що за минулу добу ворог декілька разів обстрілював Покровськ, завдаючи ударів по дорожньо-транспортній інфраструктурі міста та приватному сектору.

Війська Росії кілька разів била по мосту. Спершу у п'ятницю, 13 вересня, окупанти ударом пошкодили опори шляхопроводу. Остаточно зруйнували міст ввечері того ж дня.

Близько 22:30 черговим ударом з боку російських військ шляхопровід був зруйнований. Тип озброєння встановлюється. Наразі рух мостом неможливий,

– ідеться в повідомленні МВА.

За даними Покровської МВА, вчора ввечері, внаслідок атаки FPV-дрона також пошкоджено 2 домогосподарства у приватній забудові міста.

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