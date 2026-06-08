Добиваем логистику в Крым: майор ВСУ раскрыл, чем Украина могла атаковать мост возле Чонгара

В ночь на 7 июня в районе Чонгара на временно оккупированной Херсонщине был поврежден мост, который является одним из ключевых логистических маршрутов между Крымом и оккупированными территориями юга Украины. Российские источники заявляют, что удар привел к перекрытию движения через пункт пропуска "Джанкой" и затруднил поставки российских войск на этом направлении.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в комментарии для 24 Канала предположил, как это могло произойти и чем, вероятно, атаковали мост.

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Чем могли ударить?

По словам Ткачука, учитывая фото с места происшествия можно предположить, что удар мог быть нанесен не только беспилотниками.

В информационном пространстве сейчас фигурирует несколько версий относительно средств поражения – в частности речь идет о применении дронов различных типов, среди них дроны от Fire Point и другая разработка – "Бегемот", который в медиа часто называют украинским "Шахедом". Но эксперт не исключает, что могла быть и комплексная операция с привлечением дополнительных средств поражения, в частности ракет.

Уже сейчас понятно, что инцидент серьезно бьет по российской логистике между Крымом и оккупированными территориями юга Украины.

Такие удары не являются единичными и постепенно накапливают эффект для российской армии.

И это делает существенные проблемы в целом для россиян в том, чтобы налаживать логистику между Крымом и югом Украины... Наши операции по мидлстрайкам, которые наносятся нашими подразделениями, дадут существенный результат на конец июня,

– резюмировал военнослужащий.

Как атаковали мост россиян: смотреть видео

Кто работал над ударом?

Военный обозреватель Василий Пехньо придерживается похожей версии, что удар по мосту в районе Чонгара был нанесен украинскими подразделениями с применением сразу нескольких средств поражения.

К операции были привлечены FP-2 от компании Fire Point, а также новый украинский ударный дрон "Бегемот", который относится к классу среднедальних БпЛА с дальностью полета до 300 километров и боевой частью около 75 килограммов.

Факт применения этих средств подтверждается публичными заявлениями непосредственно украинских подразделений, которые выполняли поражения. Говорится о 475-й отдельный полк CODE 9.2, который ранее входил в состав 92-й штурмовой бригады, а сейчас действует как отдельное подразделение и взаимодействует с 1-м штурмовым полком.

Именно эти подразделения открыто заявили, что для удара по Чонгарскому мосту использовали комбинированную тактику с привлечением различных типов дронов.

Целью операции было именно поражение логистики противника и постепенное ее истощение. Такие удары носят системный характер и направлены на осложнение обеспечения российских войск на южном фронте.

Что известно о поражении моста возле Чонгара

В ночь на 7 июня Силы обороны Украины нанесли удар по району Чонгара – одному из ключевых логистических маршрутов, которым российские войска перебрасывали личный состав, боеприпасы и топливо между Крымом и оккупированной частью Херсонщины. В подразделениях отмечают, что эта операция является частью системной кампании по уничтожению вражеской логистики и усложнению снабжения оккупационных сил на южном направлении.

После атаки оккупационные власти заявили о повреждении дорожного покрытия и временном перекрытии движения через пункт пропуска "Джанкой", перенаправив транспорт через КПП "Армянск" и "Перекоп", где продолжаются восстановительные работы.

В российских источниках и у коллаборационистских властей также подтверждают, что удар был нанесен беспилотниками. В то же время после инцидента оккупанты были вынуждены оперативно корректировать маршруты своей логистики, что дополнительно осложнило обеспечение войск на южном направлении и еще раз подсветило уязвимость ключевых транспортных артерий между Крымом и оккупированными территориями.