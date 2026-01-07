Горели резервуары: Силы обороны поразили нефтебазу под Белгородом и склад МТЗ
- Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Осколнефтеснаб" в Белгородской области, возник масштабный пожар.
- Был также поражен склад МТЗ 20-й мотострелковой дивизии России, чтобы нарушить логистику оккупантов в Донецкой области.
Ночь 7 января в Белгородской области и на ВОТ выдалась неспокойной. Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Осколнефтеснаб" и склад материально-технических средств оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что поразили Силы обороны 7 января?
Как проинформировали в Генштабе, подразделения Сил обороны Украины ударили по российской нефтебазе "Осколнефтеснаб" возле населенного пункта Котел Белгородской области. Отмечается, что пораженный объект является одним из тех, что обеспечивает горючим российскую армию.
В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте,
– добавили военные.
Кроме того, украинские защитники поразили склад материально-технических средств, чтобы нарушить логистику россиян на временно оккупированной территории Донецкой области. Под прицел попал склад МТЗ подразделения 20-й мотострелковой дивизии армии России, отметили в Генштабе.
Последствия ударов и степень нанесенного ущерба обоих поражений пока уточняется.
Отдельно военные уточнили, что в результате предыдущих поражений на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области России повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.
Что недавно взрывалось в России?
Ранее сообщалось, что дальнобойные беспилотники СБУ ударили по арсеналу ГРАУ в Костромской области. Также была поражена нефтебаза "Геркон Плюс" под Липецком. Там произошли пожары.
6 января взрывы во время атаки беспилотников раздавались в Пензе, Твери и Ленинградской области. Россияне предполагали, что мог быть поражен Пензенский подшипниковый завод.
До этого в Липецкой области горел завод "Энергия", который производит продукцию для оборонной отрасли оккупантов.