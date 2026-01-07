Горели резервуары: Силы обороны поразили нефтебазу под Белгородом и склад МТЗ

Ночь 7 января в Белгородской области и на ВОТ выдалась неспокойной. Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Осколнефтеснаб" и склад материально-технических средств оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Незабываемое зрелище: в Старом Осколе масштабно горит нефтебаза

Что поразили Силы обороны 7 января?

Как проинформировали в Генштабе, подразделения Сил обороны Украины ударили по российской нефтебазе "Осколнефтеснаб" возле населенного пункта Котел Белгородской области. Отмечается, что пораженный объект является одним из тех, что обеспечивает горючим российскую армию.

В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте,

– добавили военные.

Кроме того, украинские защитники поразили склад материально-технических средств, чтобы нарушить логистику россиян на временно оккупированной территории Донецкой области. Под прицел попал склад МТЗ подразделения 20-й мотострелковой дивизии армии России, отметили в Генштабе.

Последствия ударов и степень нанесенного ущерба обоих поражений пока уточняется.

Отдельно военные уточнили, что в результате предыдущих поражений на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области России повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.

Что недавно взрывалось в России?