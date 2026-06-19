Силы обороны атаковали нефтебазу в Усть-Лабинске: уничтожена основная часть резервуарного парка

В ночь на 6 июня украинские войска атаковали нефтебазу ОАО "Полтавская нефтебаза" в Усть-Лабинске Краснодарского края. Дрон разрушил большую часть резервуарного парка.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный в Telegram-канале OSINT-проекта "КиберБорошно".

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Аналитики установили, что после атаки Украины на российском объекте уцелели лишь небольшие резервуары, расположенные на определенном расстоянии от эпицентра поражения.



Дроны атаковали нефтебазу в Усть-Лабинске / Снимок "КиберБорошно"

Напомним, что после удара площадь возгорания достигала около 5 000 квадратных метров. После четвёртого часа утра 6 июня мониторинговый сервис FIRMS NASA зафиксировал аномально высокую температуру в районе объекта.

Справка. Через "Полтавскую нефтебазу" осуществляется реализация бензина АИ-92 и АИ-95, различных марок дизельного топлива, а также керосина ТС-1, мазута и газового топлива. До украинской атаки на предприятии работали 28 резервуаров общей вместимостью 14 950 кубометров. Нефтебаза обеспечивала топливом потребителей в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Где недавно было шумно и жарко?

В ночь на 18 июня Украина совершила массированную комбинированную атаку на российскую столицу. В Москве горел нефтеперерабатывающий завод и еще несколько важных объектов противника. В то же время российская "ПЕВЭО" вместо того, чтобы сбивать украинские цели, успешно поразила жилой дом в Москве и крупный торговый центр.

В ту же ночь украинские беспилотники поразили нефтебазу в Гуково Ростовской области, после чего там загорелись емкости с нефтепродуктами.