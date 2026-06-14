Привкус Туапсе: в Рыбинске после атаки пошел нефтяной дождь

В ночь на 14 июня Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Рыбинске, что в Ярославской области России. После атаки в регионе резко изменились "погодные условия": там начал идти нефтяной дождь.

Об этом сообщают телеграм-каналы NEXTA Live и Supernova+.

Читайте также В Рыбинске под Ярославлем снова попали в нефтебазу: город затянуло дымом

Что происходит после атаки?

Ночью под ударом оказалась нефтебаза "Темп" в Рыбинске – на территории объекта вспыхнул пожар, а в небо поднялся густой черный столб дыма.

Справка. Эта нефтебаза расположена примерно в 700 километрах от линии боевого столкновения. Благодаря выходу к Волге и железной дороге, этот объект служит ключевым логистическим хабом для хранения больших объемов топлива и обеспечения военной техники.

После атаки местные жители начали массово публиковать фото и видео так называемого нефтяного дождя: на кадрах действительно можно увидеть лужи черного цвета.

Масштабный пожар и нефтяной дождь в Рыбинске / Фото: соцсети

Атаку на нефтебазу в Ярославской области также подтвердил Владимир Зеленский. По словам президента, этот объект имел большое значение для резерва России.

Россияне удивляются черному дождю: смотрите видео

Напомним, этой весной нефтяной дождь также неоднократно шел в "прославленном" Туапсе. Там после ударов Сил обороны по местному НПЗ и нефтяному терминалу черные осадки покрыли все вокруг продуктами сгорания нефтепродуктов.

Какие еще объекты были под ударом?

14 июня Минобороны России отчиталось о якобы "успешном" сбивании 249 украинских дронов. Российская ПВО сбивала БПЛА над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Во время атаки в шести российских аэропортах вводились ограничения на полеты.

Помимо нефтебазы, этой ночью под прицелом украинских воинов оказался завод "Азот" в Тульской области, от которого зависят возможности по производству взрывчатых веществ.