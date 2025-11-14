ВСУ впервые повредили резервуар в нефтеналивном терминале в порту Феодосии
- ВСУ повредили резервуар в нефтеналивном терминале в порту Феодосии, который не был поражен во время предыдущих ударов.
- Сравнение спутниковых снимков показало, что удар нанес значительный ущерб части терминала.
Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по российским объектам. В результате удара ВСУ по нефтеналивному терминалу в порту Феодосии поврежден резервуар, который не удалось поразить во время ряда предыдущих ударов.
Какие последствия удара по нефтеналивному терминалу в порту Феодосии?
Сравнение спутниковых снимков российской службой "Радио Свобода" свидетельствует, что благодаря удару украинских сил был поврежден резервуар в части терминала, которая не пострадала во время предыдущих ударов 7 и 13 октября 2025 года и в октябре 2024 года.
Удары по российским объектам в Феодосии: коротко о главном
В прошлом году в результате удара нефтебаза в Феодосии горела почти неделю. Тогда там удалось уничтожить 8 из 12 резервуаров.
Потом Силы обороны ударили по нефтебазе "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, повредив 16 резервуаров с горючим и вызвав масштабный пожар.
Впоследствии дроны FP-2 попали в два резервуара с горючим на территории АО "Морской нефтяной терминал". Стоит заметить, что он является ключевым узлом поставки горюче-смазочных материалов на Крымский полуостров и ТОТ Юга Украины.