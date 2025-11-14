Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Сравнение спутниковых снимков российской службой "Радио Свобода" свидетельствует, что благодаря удару украинских сил был поврежден резервуар в части терминала, которая не пострадала во время предыдущих ударов 7 и 13 октября 2025 года и в октябре 2024 года.

Последствия удара по нефтеналивному терминалу: видео "Радио Свободы"

Удары по российским объектам в Феодосии: коротко о главном