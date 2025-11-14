Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Які наслідки удару по нафтоналивному терміналі в порту Феодосії?

Порівняння супутникових знімків російською службою "Радіо Свобода" свідчить, що завдяки удару українських сил було пошкоджено резервуар в частині термінала, яка не постраждала під час попередніх ударів 7 і 13 жовтня 2025 року та в жовтні 2024 року.

Наслідки удару по нафтоналивному терміналі: відео "Радіо Свободи"

Удари по російських об'єктах у Феодосії: коротко про головне