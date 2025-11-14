Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
Які наслідки удару по нафтоналивному терміналі в порту Феодосії?
Порівняння супутникових знімків російською службою "Радіо Свобода" свідчить, що завдяки удару українських сил було пошкоджено резервуар в частині термінала, яка не постраждала під час попередніх ударів 7 і 13 жовтня 2025 року та в жовтні 2024 року.
Наслідки удару по нафтоналивному терміналі: відео "Радіо Свободи"
Удари по російських об'єктах у Феодосії: коротко про головне
Минулого року внаслідок удару нафтобаза у Феодосії горіла майже тиждень. Тоді там вдалося знищити 8 з 12 резервуарів.
Потім Сили оборони вдарили по нафтобазі "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, пошкодивши 16 резервуарів з пальним і спричинивши масштабну пожежу.
Згодом дрони FP-2 влучили у два резервуари з пальним на території АТ "Морський нафтовий термінал". Варто зауважити, що він є ключовим вузлом постачання паливно-мастильних матеріалів на Кримський півострів та ТОТ Півдня України.