Удар по амбулатории в Никополе: известно о ещё одной погибшей

Россия ударила по амбулатории в Никополе. В результате вражеских обстрелов 11 ноября погибли два человека и ещё пятеро получили ранения, четверо из них были госпитализированы.

Следователи сейчас работают на местах событий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Какие последствия российской атаки на Никополь

Вчера около 15:30 российские войска попали в медицинскую амбулаторию в Никополе. Смертельные ранения получили 30-летний врач и 65-летняя женщина, четыре человека с тяжелыми осколочными ранениями были доставлены в больницу.

Ранее в этот же день, во время обстрела учебного заведения, пострадала 46-летняя местная жительница. Она будет лечиться дома.

Россияне направили на город беспилотники и тяжелую артиллерию. В результате обстрела повреждены здания медучреждения, магазинов, кафе, промышленного предприятия, многоквартирных домов, банковского учреждения, авто. Одна машина полностью выгорела.

Напоминаем, 11 ноября российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. В результате попадания по амбулатории умер 30-летний врач, его коллега получила ранения, медики борются за её жизнь.