Слідчі наразі працюють на місцях подій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію.

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Які наслідки російської атаки на Нікополь

Вчора близько 15:30 російські війська влучили в медичну амбулаторію у Нікополі. Смертельних поранень зазнали 30-річний лікар та 65-річна жінка, четверо людей з важкими осколковими пораненнями були доставлені до лікарні.

Раніше цього ж дня, під час обстрілу навчального закладу, постраждала 46-річна місцева мешканка. Вона лікуватиметься вдома.

Росіяни спрямували на місто безпілотники та важку артилерію. У наслідок обстрілу пошкоджені будівлі медзакладу, магазинів, кафе, промислового підприємства, багатоквартирних будинків, банківської установи, авто. Одна автівка повністю вигоріла.

Нагадуємо, 11 листопада російська армія обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок влучання по амбулаторії помер 30-літній лікар, його колега отримала поранення, медики борються за її життя.