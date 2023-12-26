Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала заметил, что Феодосия прикрыта системой ПВО, защищающей восточное побережье оккупированного Крыма.

Достойно внимания Был кораблик, а теперь уже нет: "огненные" фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Что с российской ПВО в Крыму

Летчик-инструктор предполагает, что по "Новочеркасску", вероятнее всего, отработала пара Су-24 либо ракетами Storm Shadow, либо SCALP – все зависит от дальности пуска. Это уже стандартный прием наших Воздушных сил по уничтожению Черноморского флота.

За российской "Москвой" последует весь Черноморский флот,

– сказал Свитан.

Он отметил, что Феодосия, где был атакован корабль, прикрыта системой противовоздушной обороны, защищающей восточное побережье временно оккупированного Крыма. Это свидетельствует, что ПВО врага не просто дырявая, ее просто не существует. Или у нас есть механизм, который ее пробивает.

То есть, подчеркнул военный эксперт, у россиян нет систем ПВО, которые могли бы тягаться с украинской авиацией – даже со старыми самолетами, оснащенными новыми европейскими ракетами.

Удар по кораблю "Новочеркасск" в Феодосии / Скриншот Deep State Map

Почему атакован именно БДК "Новочеркасск"

Свитан отметил, что большие десантные корабли перебрасывают в Крым достаточно большое количество военной амуниции. Они являются второй целью в Черноморском флоте, ведь первая – это носители "Калибров". В общем, наши Воздушные силы сейчас взялись за уничтожение мостов в Крым.

Мостов в Крым шесть, если считать по механизмам перебрасывания, чем Крым может питаться,

– заявил полковник запаса.

По его словам, первый мост – сухопутный коридор из Ростова в Джанкой. У Керченского моста есть два потока – автомобильный и железнодорожный, так что это второй и третий мосты. Четвертый – паромная переправа в районе Керчи. Пятый – это воздушный мост, в частности, Ил-76, которыми могут поставлять в Крым военную амуницию. Шестой – морской, который мы сейчас отминусовываем.

Есть ли угроза окружения Авдеевки

Полковник запаса отметил, что оккупанты предпринимают все действия, чтобы окружить Авдеевку. Россияне пытаются окружить город по широкой дуге – по низинам, которые идут ниже высоты между Очеретиным и Авдеевкой, между Авдеевкой и Карловкой.

По его словам, когда мы в свое время отстраивали линию обороны, Авдеевка была выбрана как один из основных "кирпичей" всего фронта благодаря ее высоте и низинам, которые прикрывают двумя гарнизонами – Карловским и Очеретинским. Работа этих гарнизонов не дает россиянам оцепить Авдеевку.

То есть отстроена сама система обороны – триединая,

– сказал Свитан.

Следовательно, добавил он, три гарнизона поддерживают друг друга. А после отсечения северной "клешни", где россияне пытаются двигаться от Красногоровки в сторону Очеретино, угроза окружения Авдеевки исчезнет.

Что известно об уничтожении "Новочеркасска"