Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що Феодосія прикрита системою ППО, яка захищає східне узбережжя окупованого Криму.

Варте уваги Був кораблик, а тепер уже нема: "вогняні" фото знищеного ВДК "Новочеркаськ"

Що з російською ППО у Криму

Льотчик-інструктор припускає, що по "Новочеркаську", найімовірніше, відпрацювала пара Су-24 або ракетами Storm Shadow, або SCALP – усе залежить від дальності пуску. Це вже стандартний прийом наших Повітряних сил зі знищення Чорноморського флоту.

За російською "Москвою" піде весь Чорноморський флот,

– сказав Світан.

Він зауважив, що Феодосія, де був атакований корабель, прикрита системою протиповітряної оборони, яка захищає східне узбережжя тимчасово окупованого Криму. Це свідчить, що ППО ворога не просто дірява, її просто не існує. Або ж у нас є механізм, який її пробиває.

Тобто, наголосив військовий експерт, у росіян нема систем ППО, які могли би тягатися з українською авіацією – навіть зі старими літаками, які оснащені новими європейськими ракетами.

Удар по кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії / Скриншот Deep State Map

Чому атакований саме ВДК "Новочеркаськ"

Світан зазначив, що великі десантні кораблі перекидають до Криму достатньо велику кількість військової амуніції. Вони є другою ціллю в Чорноморському флоті, адже перша – це носії "Калібрів". Загалом наші Повітряні сили нині взялися за знищення мостів у Крим.

Мостів у Крим шість, якщо рахувати за механізмами перекидання, чим Крим може живитися,

– заявив полковник запасу.

За його словами, перший міст – сухопутний коридор із Ростова до Джанкоя. У Керченського мосту є два потоки – автомобільний і залізничний, тож це другий і третій мости. Четвертий – поромна переправа у районі Керчі. П'ятий – це повітряний міст, зокрема, Іл-76, якими можуть постачати до Криму військову амуніцію. Шостий – морський, який ми нині відмінусовуємо.

Чи є загроза оточення Авдіївки

Полковник запасу зазначив, що окупанти роблять усі дії, щоб оточити Авдіївку. Окупанти намагаються оточити місто по широкій дузі – по низинах, які йдуть нижче від висоти між Очеретиним і Авдіївкою, між Авдіївкою і Карлівкою.

За його словами, коли ми свого часу відбудовували лінію оборони, Авдіївка була обрана як одна з основних "цеглин" усього фронту завдяки її висоті та низинам, які прикривають двома гарнізонами Карлівським та Очеретинським. Робота цих гарнізонів не дає росіянам оточити Авдіївку.

Тобто відбудована сама система оборони – триєдина,

– сказав Світан.

Відповідно, додав він, три гарнізони підтримують один одного. А після відсікання північної "клешні", де росіяни намагаються рухатися від Красногорівки в бік Очеретиного, загроза оточення Авдіївки зникне.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"