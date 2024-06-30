Ударили, вероятно, ФАБ-500: кадры циничного прилета по терминалу "Новой Почты" в Харькове

Россияне нанесли очередной террористический удар по Харькову 30 июня управляемой авиационной бомбой. Оккупанты попали в терминал "Новой Почты" авиабомбой.

В результате обстрела терминала 9 человек получили ранения, среди них 8-ми месячный ребенок. К сожалению, есть один погибший – водитель транспортного средства, который находился недалеко от места попадания.

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Последствия удара

Ранения получили водители различных частных компаний, которые осуществляли перевозки грузов. Для установления личности погибшего водителя нужно будет использовать лабораторию для идентификации ДНК.

Сейчас полиция проводит проверку всех людей, которые могли находиться возле терминала или в нем на момент попадания. Пока не удалось установить местонахождение двух водителей.

Будем надеяться, что их мобильные телефоны выключены и они могут находиться где-то рядом или в другом месте,

– сообщил полицейский.

В результате удара сгорели дотла 8 автомобилей. Еще 3 не сгорели, однако непригодны для использования.

Последствия удара по терминалу "Новой Почты" / Фото Анна Черненко

Чем били россияне

На официальной странице "Новая почта" сообщила, что во время воздушной тревоги работники были в бомбоубежище и не пострадали.

Прокуроры и следователи начали осмотр места происшествия. Осуществляется изъятие обломков от авиабомбы. Их достаточно мало, поэтому точно установить, чем враг наносил удар трудно.

Предварительно, обломок от КАБа типа ФАБ-500. Это второй раз, когда российские военные по городу Харькову используют одну из самых мощных авиационных бомб,

– прокомментировал работник Харьковской областной прокуратуры.

Взрывотехники Национальной полиции вскоре сделают вывод относительно типа оружия, которое применили россияне.

Обломок авиационной бомбы /Фото Анна Черненко