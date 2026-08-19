Уфа под атакой: на местном НПЗ вспыхнул пожар

В Уфе утром 19 августа после атаки беспилотников возник пожар на одном из нефтеперерабатывающих предприятий. По словам местных властей, повреждена установка по переработке нефти.

Кадры с горящим НПЗ опубликовала Exilenova+.

Что известно о атаке на НПЗ?

Утром 19 августа российская Уфа подверглась атаке беспилотников. После удара на территории промышленного объекта возник пожар, который, по сообщениям российских властей, удалось локализовать.

В Уфе дроны нанесли удар по НПЗ: смотрите видео

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что один из дронов, вероятно, попал в установку по переработке нефти, которая находилась на ремонте. В результате были повреждены трубопроводы. Ущерб от повреждений якобы незначительный, а восстановить установку планируют в течение нескольких дней.

И. о. мэра Уфы Рустам Шарипов заявил, что город подвергся атаке шестью беспилотниками. По его словам, четыре из них якобы сбили, еще один упал на территории промышленной зоны и вызвал возгорание.

В то же время российские власти не уточнили, какое именно предприятие стало целью атаки. На севере Уфы расположен большой нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, в который входят три предприятия "Башнефти". Их совокупная перерабатывающая мощность составляет около 23,5 миллиона тонн нефти в год.

Напомним, в ночь на 19 августа Россию второе сутки подряд атаковали беспилотники, о чем заявили представители властей нескольких регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы уничтожении 25 БПЛА, направлявшихся в столицу, потому что временно ограничивали работу нескольких аэропортов Московского региона.

В Ярославской области заявили о четырех сбитых дронах, а также временно перекрыли выезд из Ярославля в направлении Москвы. В Уфе, по словам главы Башкортостана Радия Хабирова, зафиксировали шесть беспилотников, один из которых упал в промышленной зоне и вызвал возгорание, а еще один якобы попал в жилой дом.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил о повреждении зданий в дачном секторе, при этом информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, жители Дзержинска Нижегородской области сообщали о массированной атаке БПЛА и густом дыме над городом, а российские власти официально не раскрыли всех подробностей о возможных последствиях.