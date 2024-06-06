Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что НПЗ в Новошахтинске был мощным производителем дизеля. А тем временем ISW сообщает, что США до сих пор четко не сформировали критерии для ВСУ относительно ударов по России.

К теме Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?

НПЗ в Ростовской области

Свитан отметил, что НПЗ в Ростовской области – очень важны для российской армии. Это основной производитель дизельного топлива. Топливо – это кровь армии. Ростовская область – это то место откуда оккупанты заходят на Донетчину, Луганщину – то есть основной тыловой регион.

Делом времени было, когда санкции Малюка еще раз к этому НПЗ доберутся. Там было несколько ударов по этому заводу. Россияне быстро его восстанавливали, однако после этого удара, скорее всего, он надолго станет на ремонт,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Необходимость ударов с самолетов

Летчик-инструктор продолжил, что очень необходимо, чтобы такими ударами по России занимались Воздушные силы, а не спецслужбы, например ГУР и СБУ. На самолетах может быть более мощное вооружение. Однако даже такие беспилотники можно передать в ведомство Воздушных сил.

"Эта работа должна масштабироваться. Должна быть работа для ВСУ, для Воздушных сил, потому что летчикам и инженерно-техническому составу гораздо проще обслуживать дальние стратегические беспилотники. У СБУ же здесь своих задач хватает", – подчеркнул военный эксперт.

Работа СБУ

Он добавил, что СБУ в Украине имеет много своей работы. В частности, в качестве примера, он привел недавние удары по Днепру, где явно работали наводчики. Контрразведка задержала сотрудницу российского ГРУ. Это означает, что в Украине снова активизировалась российская агентура.

Очень много работы у спецслужб внутри страны. Это направление должно быть за Воздушными силами,

– подчеркнул Свитан.

Взрывы в России: последние новости