Тюменский НПЗ приостановил работу после недавней атаки беспилотников, – Reuters

Тюменский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после удара украинского беспилотника 25 июля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Каковы последствия удара по НПЗ?

По словам собеседников издания, после атаки БПЛА вспыхнули две установки – гидроочистка дизельного горючего и производства высокооктанового бензина.

В то же время, источники не уточнили, когда завод сможет возобновить работу.

25 июля российские власти сообщили, что в результате удара украинского беспилотника на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном более чем в 2 000 километрах от Украины, возник пожар.

Номинальная мощность предприятия составляет около 9 миллионов тонн сырья в год (или 180 тысяч баррелей в сутки). По оценкам участников рынка, НПЗ ежегодно перерабатывает около 6 миллионов тонн сырой нефти, производя около 500 тысяч тонн бензина и 2,8 миллиона тонн дизельного горючего.

Напомним, украинские военные продолжают операцию по уничтожению топливно-энергетической инфраструктуры, питающей российскую военную машину. В частности, в течение прошлой недели бойцы поразили поразили нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского" в Каспийском море.

Также дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около 1350 километров, чтобы получить резервуарный парк линейно-производственной диспетчерской станции "Субханкулово" в Республике Башкортостан.

Еще один удар пришелся на мини-НПЗ "Новоспасский" в Ульяновской области – дроны пролетели около 900 километров, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар.