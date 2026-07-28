Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Які наслідки удару по НПЗ?

За словами співрозмовників видання, після атаки БпЛА спалахнули дві установки – гідроочищення дизельного пального та виробництва високооктанового бензину.

Водночас джерела не уточнили, коли завод зможе відновити роботу.

25 липня російська влада повідомила, що внаслідок удару українського безпілотника на Тюменському нафтопереробному заводі, розташованому більш ніж за 2 000 кілометрів від України, виникла пожежа.

Номінальна потужність підприємства становить близько 9 мільйонів тонн сировини на рік (або 180 тисяч барелів на добу). За оцінками учасників ринку, НПЗ щороку переробляє приблизно 6 мільйонів тонн сирої нафти, виробляючи близько 500 тисяч тонн бензину та 2,8 мільйона тонн дизельного пального.

Нагадаємо, українські військові продовжують операцію зі знищення паливно-енергетичної інфраструктури, яка живить російську військову машину. Зокрема, протягом минулого тижня бійці уразили уразили нафтодобувну платформу родовища "Філановського" у Каспійському морі.

Також далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 1350 кілометрів, щоб дістати резервуарний парк лінійно-виробничої диспетчерської станції "Субханкулово" в Республіці Башкортостан.

Ще один удар припав на міні-НПЗ "Новоспаський" в Ульяновській області – дрони пролетіли близько 900 кілометрів, після чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.