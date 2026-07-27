Про це повідомили в Службі безпеки України.

Які об'єкти змогли уразити?

Особливу увагу українські спецпризначенці приділили військовій інфраструктурі та системам ППО ворога. Зокрема, на території тимчасово окупованого Криму під удар потрапив військовий аеродром "Бельбек", де було уражено радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії "Небо-У". На іншому кримському військовому аеродромі "Саки" знищили резервуар із паливно-мастильними матеріалами.

Не менш відчутних втрат окупанти зазнали в районі Ростова-на-Дону. Там вивели з ладу багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е "Grave Stone" разом із її антенною вежею, що входять до складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Крім того, у цьому ж регіоні знищено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Додатково українські захисники ліквідували склади та майстерні з обслуговування безпілотників у Малинівці на тимчасово окупованій Донеччині та в місті Яни Капу в Криму.

Що відомо про удари по морських цілях Росії?

Значних збитків зазнала і військова логістика та морський флот противника. В акваторії Каспійського моря українські сили уразили ракетний катер проєкту 12418 "Молнія". Також під удар потрапили два вантажні судна, які перебували під міжнародними санкціями. За даними СБУ, їх використовували для тіньового перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.

Окремим напрямком 40-денної операції стало знищення паливно-енергетичної інфраструктури, яка живить російську військову машину. У Каспійському морі уразили нафтодобувну платформу родовища "Філановського".

Також далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 1350 кілометрів, щоб дістати резервуарний парк лінійно-виробничої диспетчерської станції "Субханкулово" в Республіці Башкортостан. Ще один удар припав на міні-НПЗ "Новоспаський" в Ульяновській області – дрони пролетіли близько 900 кілометрів, після чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Під прицілом також опинився міні-НПЗ "1-й завод" у Калузькій області, який забезпечував російську армію нафтопродуктами.

Як СБУ вдарила по базах ФСБ на окупованих територіях?

Завершальним акордом тижневих операцій стала ліквідація командних пунктів та місць скупчення ворожих спецслужб. На тимчасово окупованій території Херсонщини 13 безпілотників СБУ влучили в координаційний центр і місце дислокації співробітників російської ФСБ. За попередніми оцінками відомства, під час атаки на об'єкті могли перебувати близько 100 представників ворожої спецслужби.

Крім того, точні удари були завдані по інших місцях дислокації ФСБ у Щасливцевому на Херсонщині та в селищі Юр'ївка Донецької області.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 27 липня українські сили завдали ударів по стратегічних об'єктах Росії, які забезпечують фінансування та підтримку її військової машини. Під удар потрапили експортний термінал у Ростовській області, а також нафтові об'єкти в Ярославській області та Удмуртії, розташовані до 1300 кілометрів від кордону України. За словами глави держави, такі далекобійні удари зменшують можливості Росії вести війну та повертають бойові дії на територію країни-агресора.