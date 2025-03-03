За такое "Оскар" не дадут: в России насмешили причиной пожара на НПЗ в Уфе

Ночью дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Уфе. Россияне отказались признавать пожар на объекте делом рук Украины и выдвинули свою версию.

"Уфаоргсинтез" в Башкортостане, на котором 3 марта произошел взрыв, поставляет сырье для взрывчатки, имея контракты на более 1 миллиардов долларов с оборонными предприятиями России, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как в России объяснили пожар на НПЗ

Так, в МЧС Башкортостана ночной пожар на НПЗ связали с "технологическим процессом".

Сейчас на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. По предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом,

– сообщило утром управление башкирского МЧС.

По его данным, открытое горение на территории завода было ликвидировано, было "возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания". Атаку дронов на завод отрицают.

Напомним, что по словам очевидцев, перед пожаром на территории объекта произошел взрыв.

Пресс-служба "Башнефти", которой принадлежит завод, заявила, что пожар, якобы, не повлиял на работу основных производственных мощностей.

К слову, недавно в Краснодарском крае недавно в Краснодарском крае ГУР атаковали морской порт и нефтеперерабатывающий завод. Там было более 40 взрывов и пожар.