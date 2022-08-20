Нашли еще 3 тела на месте обстрела: возросло количество жертв удара по общежитию в Харькове

Увеличилось количество лиц, погибших в результате обстрела харьковского общежития 17 августа. Через несколько дней после ужасающей российской атаки на месте удара обнаружили еще три тела.

Поэтому в общей сложности уже известно о 18 погибших в результате попадания ракет в общежитие, однако это не окончательные данные. Об этом сообщили в харьковском горсовете 20 августа.

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Несколько тел сильно изуродованы

Уже известно, что один из найденных погибших является мужчиной. Но с двумя другими телами все гораздо труднее, поскольку эти люди получили очень сильные повреждения.

Другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении экспертом. Работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии,

– подытожили в городском совете Харькова.

Разбор завалов после обстрела общежития / Фото ГСЧС Харькова

Главное об ударе по общежитию 17 августа

Информация о попадании ракеты в 3-этажное жилое здание поступила спасателям ориентировочно в 21:40. По прибытии служащие ГСЧС сразу начали тушить очаги пожаров, а также спасать людей из-под завалов.

Сначала было известно только о 7 погибших и 13 пострадавших. Также 4 человека без существенных повреждений удалось спасти. Однако количество продолжало расти.

На следующий день местная прокуратура сообщила, что уже 13 погибших. Ранения получили в общей сложности 45 человек. Всем, кто остался без крыши над головой, сразу предоставили временное жилье.

Среди пострадавших есть дети. Трое из них находятся в больнице. Некоторым помощь оказали на месте. Большинство пациентов – средней тяжести. Однако есть крайне тяжелые. К сожалению, один человек погиб по прибытии в больницу. Его реанимировали 20 минут,

– рассказала тогда советница главы Харьковской ОВА 24 каналу.

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