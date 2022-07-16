У возможного корректировщика утренних обстрелов Одессы нашли переписки с россиянами
Оккупанты утром 16 июля ударили ракетами по складу в Одессе. Задержали вероятных корректировщиков огня.
Сначала задержали двух человек, которые с особой "заинтересованностью" снимали "прилет". Об этом рассказал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона, информирует 24 канал.
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В телефоне были переписки с врагом
Этих людей задержали. По словам Братчука, один из них вообще вел себя неадекватно. В его телефоне нашли переписку с россиянами.
Братчук надеется, что вероятного корректировщика накажут. Он убежден, что основания для этого есть.
Ранее в полиции подтвердили, что при осмотре мобильного телефона мужчину там обнаружили множество фотографий блокпостов, военнослужащих, объектов инфраструктуры.
Что известно об ударе по Одессе
- Утром 16 июля россияне нанесли удар по Одессе со стратегических самолетов. В ОК "Юг" сразу сообщили о попадании в гражданский объект. Позже добавили, что ракеты прилетели в склад.
- В момент обстрела там находились охранники. К счастью, никто не пострадал, потому что работники скрылись в укрытии.
- Спасатели быстро ликвидировали пожар, который вспыхнул в результате атаки.
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