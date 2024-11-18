Днем враг ударил ракетами по Одессе. В сети распространили ужасные кадры с места прилета. На них – охваченные огнем жилые дома, а также мертвые люди прямо посреди дороги, передает 24 Канал.

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Что известно о жертвах в Одессе

Глава ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона отметил, что предварительно, в результате российской российской атаки 8 погибших и еще около 40 человек раненных.

Среди погибших – медики, полицейские, обычные гражданские люди.

Ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии.

Появилась реакция президента Зеленского. Глава государства заявил, что подобные атаки России показательны. Путин показывает миру, что его интересует только война.