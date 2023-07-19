Зарево, взрыв и тишина, – очевидица обстрела Одесщины рассказала детали о ночной атаке
Российские оккупанты цинично атаковали Одесщину ракетами и дронами-камикадзе. Местная жительница поделилась эмоциями от пережитого обстрела.
Ольга подробнее рассказала о ночном ракетном ударе по Одессе в "Сніданку з 1+1", информирует 24 Канал. По ее словам, сначала было зарево, взрыв, а затем тишина.
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Очевидица рассказала о ночной атаке на Одессу
Ольга отметила, что у нее нет слов, чтобы передать свои эмоции. Около 2 часов ночи женщина проснулась от тревоги и подошла к окну.
Были слышны взрывы. И в это время, когда мне хотелось посмотреть в окно, я не смогла открыть жалюзи и вернулась в постель. И в это время было огромное зарево, взрыв и тишина. Несколько секунд мы просто молча лежали, касались друг друга, чтобы понять, все ли хорошо с телами, способны ли мы двигаться. Когда поняли, что с нами все хорошо, – поднялись, начали как-то хаотично собираться и вышли,
– поделилась Ольга.
Массированная атака Одесской области 19 июля: все, что известно
- Ночью террористы ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по Югу и дроны "Shahed-136".
- Х-59 была сбита силами ПВО на подлете к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, образовала воронку, взрывной волной повреждены несколько зданий вокруг. Три гражданских лица травмированы.
- "Ониксы" и Х-22 россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру. Попали в зерновой и масляный терминал, повредил резервуары и оборудование для загрузки, загорелся, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших не поступала.
- В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками. Пожарные ликвидируют пожар.
- В небе над Одесщиной было сбито 8 дронов типа "Shahed-136". В результате воздушных боев и падения обломков занялись и повреждены туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской громады, пострадали двое гражданских.
- Кроме этого, также в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере, 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью, в связи с получением ранений обломками стекла и других предметов.