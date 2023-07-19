Зарево, взрыв и тишина, – очевидица обстрела Одесщины рассказала детали о ночной атаке

Российские оккупанты цинично атаковали Одесщину ракетами и дронами-камикадзе. Местная жительница поделилась эмоциями от пережитого обстрела.

Ольга подробнее рассказала о ночном ракетном ударе по Одессе в "Сніданку з 1+1", информирует 24 Канал. По ее словам, сначала было зарево, взрыв, а затем тишина.

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Очевидица рассказала о ночной атаке на Одессу

Ольга отметила, что у нее нет слов, чтобы передать свои эмоции. Около 2 часов ночи женщина проснулась от тревоги и подошла к окну.

Были слышны взрывы. И в это время, когда мне хотелось посмотреть в окно, я не смогла открыть жалюзи и вернулась в постель. И в это время было огромное зарево, взрыв и тишина. Несколько секунд мы просто молча лежали, касались друг друга, чтобы понять, все ли хорошо с телами, способны ли мы двигаться. Когда поняли, что с нами все хорошо, – поднялись, начали как-то хаотично собираться и вышли,

– поделилась Ольга.

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