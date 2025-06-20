"Превратилось в руины в одно мгновение": в Одессе российский дрон уничтожил дом спасателя

Ночью пятницы, 20 июня, враг атаковал ударными БпЛА Одессу, повредив гражданскую инфраструктуру. Среди разрушенных зданий – дом местного спасателя Александра Ламекина.

Все, что он строил годами, превратилось в руины в одно мгновение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Дрон разрушил дом спасателя

Из-за ночной российской атаки в Одессе начались масштабные пожары – враг направил на город более 10 ударных дронов. Один из них уничтожил дом местного спасателя.

Сколько я ликвидировал последствия прилетов, никогда не мог подумать, что такое произойдет у меня дома. В этот день я должен был быть на смене, но по семейным обстоятельствам взял отгул... У меня была возможность приехать по своему адресу,

– делится Александр Ламекин.

Он рассказал, как уже после попадания беспилотника перекрыл с соседом поврежденную газовую трубу, выключил электрические автоматы и помогал пожилой соседке. После приезда коллег мужчина "помогал чем мог", в частности разбирал завалы в собственном дворе.

Российский БпЛА разрушил дом спасателя: смотрите видео

Как-то будем жить. Главное, что мы живы остались... Чтобы все это закончилось – это единственное желание. А там дальше мы уже как-то разберемся,

– говорит спасатель.

Напомним, в результате ночной атаки пострадали 14 человек – 11 гражданских и 3 спасатели, на которых обвалились конструкции сгоревшего 4-этажного дома.