Россия ударила по Одессе: повреждены несколько достопримечательностей

Россия массированно атаковала беспилотниками Одессу в ночь на 24 июля. Обломки беспилотников попали в жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Также известно о повреждениях в историческом центре Одессы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Всю ночь в городе работали экстренные службы. На местах развернули оперативные штабы.

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Что известно о последствиях удара по Одессе?

Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате российской атаки также пострадали два учебных заведения города. Общая площадь разрушений составляет более 280 квадратных метров. Много где на стенах трещины, повреждены потолки, обвалившаяся штукатурка, выбитые окна и тому подобное.

В частности, российские беспилотники повредили Дворец детского и юношеского творчества на Приморском бульваре, который является памятником архитектуры начала XIX века. Здание уже не впервые страдает от вражеских атак. Известно, что там выбиты 19 окон, разрушены 3 наружные двери, повреждены два старинных фонаря и частично обвален фасадный карниз.

Последствия удара по Одессе / Фото Геннадий Труханов

Повреждения во Дворце детского и юношеского творчества / Фото Геннадий Труханов

Кроме этого, в результате российской атаки возник пожар на рынке "Привоз". Спасатели еще ночью начали ликвидировать последствия террористической атаки врага. Пожар уже потушили.

Пожар на "Привозе" / Фото ГСЧС Одесской области

Спасатели ликвидируют пожар / Фото ГСЧС Одесской области