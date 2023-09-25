Кричат, что попали в штаб ВМС: Братчук допустил причины массированного удара по Одессе

Ночью на 25 сентября российские террористы нанесли массированный удар по Одесской области с использованием дронов типа "Шахед", крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс". Украинская ПВО отработала на максимум своих возможностей, однако в городе Одесса все же зафиксированы разрушения.

Подробнее о последствиях удара 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он предположил, с какой целью россияне совершили эту атаку.

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По Одесской области было выпущено 33 средства воздушного нападения: 12 воздушных ракет Калибр", 2 противокорабельные ракеты "Оникс и 19 ударных БпЛА "Шахед". Все дроны и 11 крылатых ракет, 2 из которых на Николаевщине и Кировоградщине, были уничтожены.

Последствия удара

В настоящее время зафиксированы попадания в Одесский Морской вокзал. Возник пожар в отеле неподалеку. Отель не был в эксплуатации, по техническому поручению его должны были демонтировать, поскольку он находился в частной собственности, это не удавалось долгое время.

Существенные разрушения есть в и здании самого Морского вокзала. Попадания произошли ракетами "Оникс", которые были запущены из Севастополя.

Теперь мяч, как говорится, на нашем поле, будет наш ответ. Более того Крым наш, и мы должны это обязательно сделать,

– добавил Братчук.

Кроме того, повреждены несколько частных домов, среди пострадавших одна женщина. Ей предоставили соответствующую медицинскую помощь. Обошлось не слишком серьезным ранением.

Братчук о последствиях удара по Одессе: смотреть видео

О целях российского терроризма

Враг намеренно целит в портовую инфраструктуру, историческую часть города, и хотя горожане относились к гостинице как к неудачному образцу архитектуры, однако в этом еще раз прослеживаются террористические намерениями оккупантов.

Россия после оперативной паузы продолжила атаки на Одесскую область, предположительно, это связано с зерновой сделкой. Братчук предположил, что россияне взяли паузу, чтобы накопить соответствующее количество "Шахедов".

К тому же, зерновой коридор сейчас в двустороннем порядке действует без России, возможно, это вызывает у них агрессивные настроения. Этим террором противник пытается показать, что зерновая сделка без них не может состояться. Прибавляются ко всему эффективные украинские атаки по вражеским объектам на полуострове Крым.

Интересно, что россияне использовали дорогие ракеты для удара по гостинице, что ни в тактическом, ни в стратегическом смысле не имеет никакого смысла. Однако в своих пропагандистских пабликах россияне кричат, что ударили по очередному "центру принятия решений".

Более того, у них было даже 2 версии. В соответствии с первой в гостиницу приехал штаб Военно-морских сил Украины. И так россияне хотели опровергнуть свою беспомощность перед ударами по их штабам в Севастополе. За второй русской версией в отеле были расположены добровольческие подразделения с иностранцами.

Я хочу им подсказать, что центры принятия решений переехали на "Вышки Бойко", теперь думайте,

– проиронизировал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Суда с продовольствием уже не раз доказывали, что гуманитарный коридор для зерновой инициативы может работать без России. Поэтому Кремль будет максимально сейчас пытаться запугать судовладельцев.

Что известно об атаке на Одессу 25 сентября