Некоторые квартиры выгорели дотла: страшные фото последствий ночного удара по Одессе

Россияне направили "Шахеды" на Одессу в ночь на 28 июня. Один из дронов попал посередине многоэтажки.

24 Канал собрал фото и видео из Одессы.

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Последствия обстрела Одессы 28 июня

В Воздушных силах подтвердили, что враг бил преимущественно по Одессе.

Загорелись 7 – 9 этажи 21-этажного дома. Эпицентр возгорания был на 10 этаже жилого дома, люди попали в огневую ловушку



Пожар после попадания "Шахеда" в дом в Одессе / Фото ГСЧС

Спасатели вытаскивали детей из пожара. К сожалению, из-под завалов достали тела супругов – два человека погибли.

Работа спасателей / Фото ГСЧС и Нацполиция

На утро 28 июня известно о 14 пострадавших, трое из них дети. В больницах 6 раненых, из них трое в тяжелом состоянии, в частности ребенок.

К слову, во время ликвидации последствий снова раздавались тревоги.

Местная жительница рассказала "Думской", что в ее квартире все разбито – нет окон, мебели. У нее было очень мало времени, чтобы собрать самое необходимое. В это время в коридоре помогали раненому мужчине – пол до сих пор в крови.

Страшные последствия попадания "Шахеда" в Одессе – от некоторых квартир остались только обгоревшие стены / Фото Думская

Лестница не была задымлена, поэтому люди смогли спуститься. Женщина говорит: пока поживут у родственников, но не знают, когда смогут вернуться домой.

Дом после вражеской атаки / Фото Суспільне

В результате атаки повреждены жилые дома, где возникли возгорания квартир, административное здание и другая гражданская инфраструктура, транспортные средства. Все пожары были потушены.

Что сейчас происходит возле поврежденного дома в Одессе: смотрите видео

Информацию о точном количестве пострадавших и объемов разрушений уточняют. Спасательные работы продолжаются. Работают психологи и пункт несокрушимости.